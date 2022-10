Poco più di un anno fa la gioia per il primo figlio. Oggi, Mia Ceran, si sta preparando ad accogliere in casa un altro bebè

Ormai volto noto dello spettacolo, la giornalista di origini tedesche Mia Ceran ha un legame indissolubile con l’Italia. Qui ha infatti conosciuto l’amore, suo marito Federico Ferrari, e partorito il suo primo figlio, Bruno Romeo, nato nell’agosto del 2021. Lo scorso 5 ottobre, la bellissima 36enne ha annunciato sui social di essere di nuovo in dolce attesa.

Nata in Germania nel 1986, Mia Ceran è cresciuta prima negli Stati Uniti d’America e poi si è trasferita stabilmente a Roma, dove tutt’ora risiede.

Ha studiato e si è laureata come giornalista e il suo volto è ormi noto nella televisione italiana, dove ha avuto ruoli in diversi programmi di grande successo.

Dopo aver lavorato per Mediaset, è con la Rai che arriva il suo successo maggiore. Collabora con la Gialappa’s Band ed è inviata e ospite fisso della trasmissione sportiva di Rai 2, Quelli che il calcio.

In Italia ha anche trovato l’amore. È infatti legata sentimentalmente con Federico Ferrari, di cui non si conosce molto, se non che è un alto dirigente e Global Event Manager della Diesel, il noto marchio di vestiti.

Nell’aprile del 2021, con una gag insieme a Luca e Paolo in una puntata di Quelli che il calcio, ha annunciato di essere incinta per la prima volta.

Qualche mese più tardi, ad agosto, ha condiviso con i suoi follower di Instagram la gioia per essere diventata mamma. Al tenero scatto pubblicato sul social network, ha aggiunto questa dolce didascalia:

Poco meno di 24 ore di vita, 4350 grammi di morbidezza e la sensazione di essere lanciati nello spazio su uno shuttle in un viaggio senza precedenti. Benvenuto tra noi Bruno Romeo.

Mia Ceran mamma bis

Oggi il piccolo Bruno Romeo ha poco più di un anno e, stando a quanto da poco annunciato dalla sua mamma sui social, si sta già preparando ad accogliere in casa un fratellino o una sorellina.

La giornalista ha pubblicato infatti uno scatto dell’ecografia, urlando al mondo la sua gioia per aver scoperto di essere in dolce attesa per la seconda volta.