Senza alcuna ombra di dubbio, Mia Martini e Ivan Fossati sono stati una delle coppie più amate e stimate all’interno del mondo della musica. Ma perché i due si sono lasciati? A rivelare il motivo per cui entrambi hanno deciso di mettere un punto definitivo alla loro storia d’amore è stata la stessa cantante. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Mia Martini e Ivan Fossati si sono conosciuti nell’anno 1977. Da qui è iniziata una storia d’amore durata ben dieci anni e terminata alla fine degli anni 90. Una delle coppie più amate d’Italia, oltre a costruire una relazione sentimentale, ha dato vita anche rapporto professionale.

Infatti, al Festival di Sanremo nell’anno 1982, Mia Martina si era presentata con il brano “E non finisce mica il cielo” scritto appositamente da Ivan Fossato per lei. Malgrado la cantante abbia sempre cercato di tenere distante la sua vita privata dalla luce dei riflettori, la ragione per cui la coppia si è divisa non è mai stata un segreto.

A rivelarlo è stata la stessa cantante in occasione di un’intervista del 1990 al giornale “Noi Donne”. Stando alle sue parole, l’eccessiva gelosia di Fossati, non solo come donna, ma anche come cantante, avrebbe causato la fine della loro storia d’amore:

Era geloso dei dirigenti, dei musicisti, di tutti. Ma soprattutto era geloso di me come cantante. La prova d’amore era abbandonare del tutto anche la sola idea di cantare e distruggere completamente Mia Martini. Io ero combattuta, non riuscivo a farlo.

Dunque, la gelosia di Ivan Fossati nei confronti della sua ex compagna avrebbe influito molto sulla carriera di quest’ultima. Infatti all’epoca la Martini aveva stipulato un contratto con una casa discografica differente da quella dell’uomo. Alla luce di questo la cantante era sul punto di mettere un punto al suo rapporto lavorativo.

Malgrado la separazione, sembra che i due siano rimasti in rapporti pacifici. Per tanto, un po’ di tempo fa, con queste belle parole il cantante aveva parlato della sua ex compagna: