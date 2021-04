Michael Bublè, il figlio Noah come sta?

Tutti i fan del cantante si chiedono come sta il piccolo di famiglia, dopo che il papà stesso ha raccontato della malattia del bambino. Michael Bublè ama il figlio Noah, così come gli altri due figli e sua moglie, più di ogni altra cosa. E giorno dopo giorno è fiero di loro. Soprattutto di Noah, un vero combattente che ha sconfitto il cancro. Come sta oggi?

Il cantante non ha mai nascosto la malattia del figlio, parlando di un vero e proprio viaggio all’inferno per la famiglia intera. Quando il piccolo Noah ha ricevuto una diagnosi di cancro aveva solo 3 anni. Ma è riuscito a sconfiggere il mostro.

All’inizio Michael Bublè faceva fatica a parlarne, anche alle persone più care. Ma suo figlio è stato un vero e proprio supereroe. Ma lo sono stati anche la mamma e il papà e tutta la famiglia, bambini compresi, che hanno dovuto affrontare una battaglia terribile.

Proprio recentemente Michael Bublè e la moglie, l’attrice argentina Luisana Lopilato, hanno festeggiato i primi 10 anni di matrimonio. Con un peso tolto dal cuore, visto che l’anno scorso il primogenito ha sconfitto il cancro.

Noah è nato il 27 agosto del 2013. Nel 2016 la diagnosi di cancro: soffriva di epatoblastoma. Ma grazie al cielo il bambino è guarito e ora gioca felice con i genitori e con i due fratellini: Elias nato il 22 gennaio del 2016 e la piccola di casa, Vida Amber Betty, nata invece il 26 luglio del 2018.

Michael Bublè, il figlio Noah ha sconfitto il cancro

Noah è guarito e si gode la sua vita da bambino in una famiglia molto unita. Sarà difficile dimenticare quello che ha passato, ma come ha detto il suo papà lui è un supereroe.

Oggi sta meglio e di sicuro crescerà forte e sano, sperando che la vita non lo metta di fronte a nuove battaglie. Anche se lui ha dimostrato di avere una forza incredibile, in grado anche di aiutare la mamma e il papà ad affrontare una notizia così terribile.