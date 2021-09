Michael Schumacher vestito da sposa: la foto tenuta segreta per 18 anni

In questi giorni sta facendo molto chiacchierare lo scatto condiviso da un giornalista brasiliano, Flavio Gomes. L’uomo ha infatti reso pubblico uno scatto ritraenti due grandi campioni: Michael Schumacher e Rubens Barrichello. L’immagine in questione è stata tenuta segreta per 18 anni e ritrae i due campioni vestiti da sposi.

La foto risale a 18 anni fa e venne scattata dall’ex moglie del giornalista che ha deciso di pubblicare lo scatto, Thais Lessa Carniero. Oltre a rendere pubblico tale scatto che in questi giorni sta facendo il giro del web, Flavio Gomes ha raccontato anche un episodio inedito legato a questa immagine.

Michael Schumacher vestito da sposa: il racconto

Lo scatto che ritrae il grande pilota vestito da sposa che balla insieme a Rubens Barrichello è stato scattato in occasione delle ultime sere del Wroom. Si tratta di un evento organizzato dallo sponsor Philip Morris allo scopo di presentare i componenti della squadra Ferrari.

Come emerge anche dalla foto, possiamo capire che si tratta di momenti di grande svago e divertimento, fatti di spensieratezza e di risate. Ciò è testimoniato proprio dallo scatto in questione in cui possiamo osservare il grande campione vestito da sposa mentre balla e si diverte insieme al collega Barrichello.

Queste sono state le parole che il giornalista ha utilizzato sul suo blog per ricordare quel momento felice:

Era solo il resoconto di un momento felice. Non me ne sono nemmeno accorto quando ha scattato le foto. Il giorno dopo, però, a colazione l’addetto stampa della Ferrari Luca Colajanni è venuto da me terrorizzato.

C’era molta paura che quegli scatti potevano essere pubblicati, anche se ciò è avvenuto dopo 18 anni regalando a tutti un’immagine del grande campione che amava divertirsi.

