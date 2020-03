Michela Persico, fidanzata di Rugani positiva al Coronavirus Anche Michela Persico, fidanzata di Daniele Rugani e giornalista di Sport Mediaset, è risultata positiva al coronavirus. Ecco come sta:

Anche Michela Persico fidanzata di Daniele Rugani e giornalista di Sport Mediaset è risultata positiva al coronavirus. Ad annunciarlo è stata lei stessa attraverso un video sul suo profilo Instagram: “Sono positiva ma asintomatica“.

Il difensore della Juventus nonché suo fidanzato, è stato il primo calciatore bianconero a contrarre il covid-19. Michela Persico ha voluto far sapere a tutti di essere risultata positiva al coronavirus e quali sono le sue attuali condizioni di salute.

Queste le sue parole:

“Esito positivo ma asintomatica! Ciao ragazzi ho appena avuto l’esito ma ci tenevo a rassicurarvi sulla mia salute, sto bene ! E a ringraziarvi di cuore per il vostro affetto!!“.

“Ci tengo a fare questo video perché ho da poco fatto il tampone e ho ricevuto l’esito, che è positivo. Voglio tranquillizzare tutti coloro che mi stanno vicino e mi chiedono in merito alla mia salute. Voglio rassicurarvi, sto benissimo. Non ho alcun sintomo. Questo per dire che possono esserci casi come il mio. Basta quindi stare a casa, se sale un pochettino la febbre, basta prendere la tachipirina e tutto passa. Io e Daniele siamo positivi, ma asintomatici”.

Ed ha lanciato un appello a tutti:

“Data la mia esperienza ci tenevo a fare questo video per raccomandarvi davvero di stare a casa e uscire se non per motivi strettamente necessari. Si può essere positivi, senza saperlo. Per questo, si può stare a contatto con persone e contagiare chi ha difese immunitarie più basse e avere sintomi più gravi. Davvero, state accorti, state attenti e rispettiamo queste piccole norme che ci sono state date. Restiamo in casa e tutti noi riusciremo a sconfiggere questo brutto ricordo e vedrete che andrà tutto bene“.

Daniele Rugani è stato il primo calciatore della serie A ad essere stato contagiato dal coronavirus, il ragazzo martedì scorso ha effettuato alcuni esami. Qualche linea di febbre lo ha spinto a fare il tampone ed è risultato positivo.

Attualmente si trova in isolamento in un hotel ed oggi attraverso un videomessaggio ha fatto sapere le sue condizioni di salute, sia il calciatore che la giornalista di Sport Mediaset, sono asintomatici.