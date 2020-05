Michela Quattrociocche e Alberto Aquilani si lasciano dopo 12 anni "Ci lasciamo", così annuncia la separazione la coppia formata da Michela Quattrociocche e Alberto Aquilani, dopo 12 anni insieme

Tutti sono abituati a vedere coppie di personaggi famosi lasciarsi, non è niente di nuovo, infondo. Tuttavia, quando a lasciarsi è una coppia che dura da 12 anni, l’effetto è un altro. Questa è la notizia lanciata da Michela Quattrociocchi e Alberto Aquilani che, dopo tanti anni insieme, hanno dichiarato: “Ci lasciamo”.

L’attrice e l’ex calciatore hanno lanciato la notizia insieme, su Instagram. Dopo 12 anni insieme, così dichiarano: “È stata una scelta consapevole, naturalmente sofferta, ma inevitabile. Resta un grande affetto tra di noi”. Insieme al grande affetto, sicuramente rimangono anche le due figlie: Diamante e Aurora.

La coppia così aggiunge: “Resta un grande affetto tra di noi, quali genitori che sono e restano orgogliosi di aver costruito una bellissima famiglia, con due figlie meravigliose, che saranno sempre al centro della nostra vita”. Insomma, se bene sofferta, pare che questa decisione sia molto convinta. Non si vedono tentennamenti o ripensamenti in queste parole.

Alla fine, aggiungono un appello a rispettare la privacy nei loro confronti: “Chi ci vuole bene saprà rispettare la nostra privacy, soprattutto per la serenità e per la tutela delle nostre figlie. Per questo, da oggi, non parleremo più, di tutto ciò, con nessuno”. Questa, però, non è una novità per la coppia, che si è sempre tenuta lontano dai riflettori, nonostante la loro relazione fosse dichiarata pubblicamente.

35 anni lui, ex calciatore ora nello staff della Fiorentina, 31 lei, attrice affermata in tutta Italia. I due si sono conosciuti 12 anni fa a Roma, quando Alberto Aquilani giocava nella squadra della nazionale e lei stava girando Scusa ma ti voglio sposare. Inutile sottolineare come sia stato amore a prima vista, considerando anche quanto è di fatto durato.

Nel 2011 è nata la loro prima figlia, Aurora. Nel 2012, invece, è arrivato il matrimonio. Nel 2014, dopo due anni dalle nozze, nasce anche Diamante, la seconda figlia. In tutti questi anni sono stati moltissimi i trasferimenti, che seguono principalmente gli spostamenti di lui in base alle squadre (Milan, Fiorentina e poi Pescare), ma non solo in Italia, anche in Europa (Liverpool, Sporting Lisbona e Las Palmas). Ora, lui tornerà a Firenze, mentre lei resterà a Roma.