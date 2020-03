Michele Alessandrino e i flash mob delle canzoni di Sanremo 2020 dal balcone Michele Alessandrino, un ragazzo di Caserta, ha iniziato, per noia, a creare dei mini flash-mob dal suo balcone nei quali canta alcune canzoni di Sanremo 2020

In questi ultimi due giorni è uscito fuori un altro creatore di flash mob dal balcone: Michele Alessandrino. Il ragazzo, che vive a Caserta, ha iniziato, per gioco, a fare delle sue rappresentazioni delle canzoni cardine di Sanremo 2020 dal balcone di casa sua per passare il tempo durante questa quarantena.

Sono troppo simpatici i tanti flash mob improvvisati che in questi giorni di quarantena stanno popolando il web italiano. Vediamo personaggi famosi, come Fedez, Gianluca Sangiorni (cantante dei Negramaro) e, recentemente, anche Morgan, fare piccoli spettacolini improvvisati in cui cantano canzoni come “Ma il cielo è sempre più blu” oppure, come ha fatto Morgan con “Sincero“, pezzi propri.

La cosa, però, non poteva essere esclusiva dei personaggi noti al grande e piccolo pubblico, ma ha coinvolto anche persone “normali”. Vediamo, quindi, ragazzi come Michele Alessandrino dare vita questi piccoli concerti simpatici, che nascono per far ridere il pubblico. Fino ad adesso, il ragazzo casertano ha messo in atto due canzoni cardine dell’ultima edizione del festival della canzone italiana: “Sincero“, di Morgan, e “Ci son cascato di nuovo“, di Achille Lauro.

I video delle sue rappresentazioni hanno fatto il giro del web in pochissimo tempo. Partendo dal pubblico dello stesso Michele Alessandrino, che conta quasi 30 mila persone, i video si sono poi diffusi attraverso pagine che contano moltissimi followers, raggiungendo così tantissime persone in tutta Itlaia. Inutile dire come questi video facciano sorridere tutti.

Il ragazzo, nel video di “Sincero”, indossa uno smocking nero e degli occhiali da sole belli scuri, come quelli indossati dallo stesso Morgan, e, accompagnato dal sottofondo musicale regalato da un impianto stereo bello forte, ha cantato, come se fosse ad un karaoke, la canzone forse tra le più note della 70esima edizione di Sanremo.

Nel secondo video, invece, lo vediamo avvolto in un tessuto color panna, che vuole rappresentare la tutina indossata da Achille Lauro nella prima serata del festival, canta, sempre accompagnato dal sui impianto stereo, “Ci son cascato di nuovo”.

Questa quarantena sta facendo venir fuori tanti piccoli talenti e il web è il canale di trasmissione migliore per questi video che riescono sicuramente a strappare un sorriso.