View this post on Instagram

Con riluttanza posto la foto a sx …datata maggio 2020…post lockdown post fase acuta covid.. Dicevo con riluttanza non perché abbia paura a mostrarmi fuori forma ma perché mi ricorda un periodo difficilissimo della mia vita,forse uno dei più brutti.. Non c'era una cosa,una.. che andasse bene…casa famiglia salute lavori matrimonio danaro affetti .. tutto a rotoli…vedevo ogni giorno tutto nero… E ovviamente sfoghi sul cibo..che ti dà quella parvenza di benessere.. momentaneo.. ma che ti chiude in un circolo vizioso difficile da combattere. Difficile ma non impossibile… Sono passati 5 mesi…e ho svoltato..ho messo in ordine tutti i pezzi..e adesso vedo tutto positivo.. Ho a che fare con persone sovrappeso da 15 anni, la “materia” la conosco molto bene. Nella stragrande maggioranza dei casi, essere sovrappeso è una scelta, ormai. Può essere una scelta conscia o inconscia, su questo discuto in seconda battuta, ma si parte sempre da fattori sui quali SI PUÒ LAVORARE. Non credo nei malefici di entità maligne, nelle jatture, nelle maledizioni delle 7 generazioni e nei 7 anni di guai se si rompe lo specchio. Non credo nella passività rassegnata, nelle gravidanze che modificano l’assetto metabolico, sebbene creda nelle ghiandole ipofunzionali. Ma anche in questo caso, si lotta, e quasi sempre si vince. E se non si vince non si erge una bandiera bianca che inciti alla rassegnazione. Vuoi dimagrire? Puoi, nel 99% dei casi. Preferisci trovare una filosofia di supporto a tutto questo? Puoi, fai bene, non giudico, ti ammiro. Ti ammiro se sei davvero felice, ma consapevole che metterai a rischio la tua vita. Ma non confondiamo il “possibile” con “l’impossibile"!! Perché si può!!!!! Tutto si può!!!!!!! PROTOCOLLO STRIZZA ⚡ Dott Dentice Michele 🏋🏻‍♂️