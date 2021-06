Michele Merlo ancora in gravissime condizioni, parla Simone Frazzetta

Michele Merlo resta ricoverato nel reparto di rianimazione all’ospedale Maggiore di Bologna. Il cantante, molto amato anche dopo l’esperienza ad Amici di Maria De Filippi, è ancora in gravi condizioni e le speranze si affievoliscono ora dopo ora.

Ora, a rompere il silenzio è un suo amico storico: Simone Frazzetta. L’ex ballerino della scuola di Amici di Maria De Filippi ha fornito qualche dettaglio sul suo profilo Instagram, ma purtroppo, non ci sono buone notizie.

“Ragazzi“, scrive Frazzetta, “Siete veramente in tanti. Appena arrivano notizie vi aggiorno. Ma purtroppo non va bene! Cerchiamo di essere vicino a lui e alla sua famiglia”.

Purtroppo, per il momento non resta che sperare. Michele Merlo è stato colpito da un’emorragia cerebrale scatenata da una leucemia fulminante mentre si trovava a casa della fidanzata, è stato trasportato d’urgenza in ospedale, ma le condizioni non sono apparse buone.

Michele Merlo è stato operato nella notte tra giovedì e venerdì e ora è ricoverato nel reparto di rianimazione dove è tenuto in coma farmacologico. La notizia ha shoccato tutti, dai suoi ex compagni, ai fan a tutti coloro che hanno incontrato il giovane nel percorso artistico.

Per il momento non ci sono notizie più precise, il 28 enne lotta tra la vita e la morte. Qualche giorno prima, sul suo profilo Instagram, è apparso un post in cui chiedeva ai fan un consiglio per il forte mal di testa.

Anche noi di Bigodino ci stringiamo intorno a dolore della famiglia.