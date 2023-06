Michele Merlo: il padre ricorda il figlio a distanza di due anni dalla morte

Due anni fa, Michele Merlo è venuto a mancare all’età di 28 anni a causa di una leucemia fulminante. A distanza di due anni dalla sua scomparsa, in occasione di un’intervista rilasciata al “Corriere della Sera”, suo padre Domenico ha ricordato la vita senza il figlio. Scopriamo insieme tutte le sue dichiarazioni.

Conosciuto con il suo nome d’arte Mike Bird, Michele Merlo è stato uno dei cantanti più amati e popolari nel mondo della musica italiana, oltre ad essere stato anche uno dei grandi protagonisti di Amici. Sono ormai trascorsi due anni dalla prematura morte del ventottenne e nel giorno dell’anniversario suo padre ha deciso di ricordare suo figlio.

Domenico ha rilasciato un’intervista al “Corriere della Sera” dove ha raccontato come è la vita senza Mike. Queste sono state le sue parole:

Sono passati due anni dalla morte di Michele ma il dolore non cambia mai. Per me quello di questi giorni non è un anniversario, ormai tutte le giornate sono uguali. Anche oggi tenterò di arrivare a sera, come faccio sempre, ormai, da quando Michele non c’è più.