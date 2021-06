Purtroppo è giunto il m omento di dare l’ultimo saluto a Michele Merlo, il giovane cantautore può riposare in pace. Dopo aver ricevuto il nullaosta, i genitori hanno deciso di svolgere la funzione religiosa allo stadio.

Questa scelta non ha trovato il consenso del parroco del paese di Michele Merlo che sembra aver rifiutato le volontà dei genitori. A spiegarlo è proprio Domenico Merlo, il papà del giovane artista racconta:

Don Angelo, il parroco del nostro paese non ha dato la sua disponibilità a celebrare le esequie allo stadio. Non capiamo il perché della scelta. Il parroco ritiene che non sia possibile celebrare l’intera funzione fuori da una chiesa e in uno spazio come lo stadio.