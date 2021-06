La morte di Michele Merlo porta con sé tanta rabbia e tanto dolore. Il cantautore se ne è andato a 28 anni a seguito di un’emorragia cerebrale scatenata da una leucemia fulminante, ora, però, i famigliari e la stessa AUSL di Bologna vogliono vederci chiaro.

Stando a quanto riportato dalla famiglia, il cantate si era recato nel pronto soccorso di Verato la sera prima del malore con un forte mal di gola e un forte mal di testa. A Michele Merlo, però, erano stati prescritti solo dei farmaci antibiotici.

I sintomi della leucemia fulminanti sono stati, quindi, scambiati per una banale influenza. La rabbia dei genitori si fa sentire, tanto che, anche l’AUSL di Bologna vuole vederci chiaro e ha avviato un’indagine interna. Su una nota pubblicata proprio dalle autorità regionali si legge:

“L’Azienda Usl di Bologna esprime vicinanza e cordoglio alla famiglia di Michele Merlo, deceduto la scorsa notte presso la Rianimazione dell’Ospedale Maggiore, dove era ricoverato a seguito di un delicato intervento di neurochirurgia per un’emorragia cerebrale improvvisa”.

L’Azienda , sentita anche la famiglia, sta ricostruendo la vicenda a partire dal primo accesso del giovane all’Ospedale di Vergato, avvenuto nel pomeriggio di mercoledì 2 giugno, e dove risulta essere stato visitato dal Medico di continuità assistenziale. E’ in corso inoltre la ricostruzione puntuale del soccorso in emergenza avvenuto il giorno successivo che ha condotto all’intervento e al ricovero in Rianimazione.