Michele Merlo resta gravissimo nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Maggiore di Bologna. Il cantautore si trovava a casa della fidanzata quando ha iniziato ad accusare i primi problemi, la ragazza ha chiamato l’ambulanza, ma le sue condizioni sono apparse subito critiche.

A distanza di qualche giorno i genitori di Michele Merlo rompono il silenzio e intervistati dal Giornale di Vicenza hanno raccontato gli ultimi istanti prima del malore, la telefonata alla mamma in cui il giovane accusava i primi fastidi.

Si trattava di un mal di gola e del mal di testa, le stesse cose scritte sul post di Instagram in cui chiedeva ai fan un rimedio per guarire. Ora, la mamma racconta cosa gli ha detto prima di sentirsi male:

State tranquilli ho un gran mal di gola, il medico mi ha prescritto gli antibiotici. Vedrete che tra un paio di giorni mi sarà passato tutto e starò meglio.

Poco dopo una chiamata da parte della fidanzata di Mike ai genitori. La giovane ha raccontato: “Michele sta malissimo. Ha le convulsioni, abbiamo chiamato l’ambulanza. Lo stanno portando all’ospedale Maggiore di Bologna non capisco cosa gli sia successo.

I genitori hanno poi ribadito: “La diagnosi è terribile, si tratta infatti di un’estesa emorragia cerebrale. Le sue condizioni continuano ad essere gravissime”.

“Siamo subito saliti in auto per correre a Bologna. I medici ci hanno detto di non allontanarci. Michele resta in rianimazione e ci hanno riferito che le prime 72 ore saranno decisive per capire l’evolversi delle sue condizioni”. – hanno continuato i genitori del cantante – “Speriamo di non avere altri aggiornamenti troppo presto. Perché abbiamo capito che se dovessero arrivare potrebbero solo essere drammatici”.