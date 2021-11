Michele Merlo ha lasciato un vuoto incolmabile per tutti e i risvolti sulla sua morte lasciano ancora tanta rabbia. Il ragazzo si è spento a causa di un’emorragia cerebrale scatenata da una leucemia fulminante.

Subito si sono aperte le indagini sulla morte che da subito è apparsa sospetta, sembra infatti che il ragazzo poteva essere salvato. L’inchiesta è stata riportata dal Corriere della Sera che ha fatto emergere alcuni dubbi sul medico di famiglia a cui si era rivolto Michele.

La Procura di Bologna ha infatti aperto un fascicolo per omicidio colposo e da Vicenza si si giunge alla conclusione che “sarebbe stato sufficiente sottoporre Michele Merlo all’esame del sangue per far emergere un quadro di emopatia acuta che avrebbe comportato il suo immediato ricovero.

Michele Merlo qualche giorno prima di morire aveva mandato una mail al medico con in allegato il vistoso livido che era apparso sul suo corpo, ma la risposta automatica della mail aveva ignorato le parole del cantante. Sul rapporto riportato anche da Fanpage si legge:

“In tale contesto, con elevata probabilità, Merlo entro 24 ore avrebbe iniziato la terapia adeguata” e, con l’inizio di una terapia adeguata nei giorno successivi: “avrebbe avuto una probabilità di sopravvivenza compresa tra il 79 e l’87 per cento.“

Il medico di famiglia ha anche rotto il silenzio spiegando da cosa è derivato questo tragico errore: