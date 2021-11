A riportare le importanti novità sulla prematura morte di Michele Merlo è stato il Corriere della Sera. Il giovane artista reduce di Amici di Maria De Filippi ha perso la vita per un’ischemia cerebrale causa da una leucemia fulminante non diagnosticata.

Stando alle ultime notizie apprese e dopo i risultati dell’autopsia, i Carabinieri del Nas hanno riaperto le indagini e sembra che il ragazzo si poteva salvare.

L’attenzione ora si sposta sul medico di Rosà, dell’ospedale di Cittadella. A maggio il ragazzo aveva fatto l’accesso al pronto soccorso dove è stato rimandato a casa, ma i dottori non hanno preso in considerazione i sintomi della leucemia: ematomi sulle gambe che si erano poi ingranditi.

Sempre Il Corriere fa sapere che la Procura di Bologna ha trasmesso un fascicolo per omicidio colposo ai colleghi di Vicenza. Al momento sul fascicolo degli indagati non risulta alcun nome, ma come riporta anche Biccy: “non è escluso che in base a quanto emerso sulla copertina del plico compaiano presto i nomi dei medici delle strutture venete“.

Un epilogo che fa ancora più male e che fa ancora più riflettere. Il ragazzo è morto il 6 giugno all’età di 28 ani, ed è rimasto nel cuore di tutti i fan ma anche di tutta Italia che ha seguito la vicenda.

Al momento non ci sono altre novità sul caso, quel che rimanere è ancora tanto dolore e un vuoto incolmabile.