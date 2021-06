Michele Merlo resta ricoverato nel reparto di terapia intesiva di Bologna, in questo momento non mancano le polemiche: cosa succede

Michele Merlo resta ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale maggiore di Bologna, le sue condizioni, purtroppo, sono gravissime. Ma le brutte notizie non finiscono qui, in queste ore così tragiche per la famiglia del ragazzo, c’è chi specula sulla malattia.

In molti post sui social, infatti, i no vax si sono scagliati contro il ragazzo sostenendo che l’emorragia cerebrale per cui è ricoverato sarebbe data proprio dal vaccino.

Il ragazzo però, non si è sottoposto a nessun vaccino per il Covid-19. A dichiararlo è stata proprio la famiglia del ragazzo che fa sapere, ci tiene a “smentire categoricamente quanto alcuni disinformati scrivono sui social: Michele non è stato in nessun modo vaccinato contro il Covid. Michele è stato colpito da una severa forma di leucemia fulminante con successiva emorragia cerebrale”.

Proprio i genitori del ragazzo, poco fa, hanno rilasciato una nota stampa dopo aver parlato con i medici dell’ospedale che non danno notizie rassicuranti. Purtroppo, Mike, peggiora ora dopo ora.

Il ragazzo stava male da giorni, aveva forte mal di gola e mal di testa, ma il medico gli aveva prescritto dei semplici antibiotici. Qualche giorno prima si era recato in un altro pronto soccorso del bolognese, dove però, è stato rispedito a casa.