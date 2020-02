Michele Placido conferma, nessuna crisi con mia moglie Federica Vincenti, lei afferma :” sono stata mal interpretata” Michele Placido e Federica Vincenti confermano, nessuna crisi matrimoniale solo un mal capito

La moglie di Michele Placido, Federica Vincenti, che ricordiamo essere più piccola del marito, di ben trentasette anni, smentisce, nessuna crisi tra di noi. La coppia era già stata sotto i riflettori qualche tempo fa per una presunta crisi che ha acceso innumerevoli polemiche, si è parlato molto di loro, ma sopratutto della moglie, una giovane donna di appena trentasei anni.

La giovane moglie ha ritrattato tutte le dichiarazioni fatte poco tempo fa sulla crisi matrimoniale con l’attore Placido, crisi dovuta dalla loro notevole differenza di età. La Vincenti aveva dichiarato, al giornale Vanity Fair, che la vecchiaia è una voragine che governa e che inghiotte l’amore. Ma a oggi le cose sembrano esser cambiate, le sue dichiarazioni si ribaltano completamente :” abbiamo vissuto un inferno mediatico. Non ho mai detto di aver lasciato mio marito.

Si è preso solo la parte cattiva. Ho solo spiegato cosa significa vivere un’amore che subisce cambiamenti e momenti difficili. Si è detto che ho mancato di rispetto a mio marito, umiliandolo a settantuno anni dalla moglie giovane. Noi chiediamo rispetto“. Ma il dubbio e stato gettato anche dalle stesse dichiarazioni dell’attore, nelle varie interviste dichiara:

“Federica è molto più giovane di me, probabilmente ci lasceremo, è anche giusto, stiamo insieme da 17 anni e 4 di matrimonio. Mi sarebbe piaciuto incontrarla prima, ma ringrazio per quello che è accaduto. Avevo deciso di separarmi a 70 anni, prolunghiamo il contratto di anno in anno, se questo accade niente pettegolezzi, rispettate la storia che è stata bella e duratura”.

Cosa aggiungere, la storia non è ancora finita a quanto pare e avremo aggiornamenti di volta in volta, ma i fan dell’attore, non vogliono vederlo solo nella vecchiaia, quindi ci si augura che la storia d’amore tra i due sia stabile e duratura.