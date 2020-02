Michele Zarrillo, chi è Anna Rita Cuparo la moglie che il cantate ha sposato in segreto Chi è Anna Rita Cuparo la moglie di Michele Zarrillo; i due si sono sposati in segreto poco prima del Festival di Sanremo

Abbiamo rivisto Michele Zarillo sul palco del Festival di Sanremo 2020 con la sua “Nell’estasi o nel fango” ma pochi sanno che il cantante si è appena sposato in grande segreto con la donna che ama da più di vent’anni. Ecco chi è Anna Rita Cuparo, la moglie di Michelle Zarillo.

Visualizza questo post su Instagram 🌊 #NellEstasiONelFango @michelezarrilloofficial #sanremo2020 #sanremo70 Un post condiviso da Sanremo Rai (@sanremorai) in data: 7 Feb 2020 alle ore 4:21 PST

Cercheremo di capire meglio chi è Anna Rita Cuparo anche se non sarà facile perché Michelle Zarillo, gelosissimo della sua vita privata, non l’ha mai presentata ufficialmente. Non ci sono foto di loro due insieme così come non ci sono foto dei figli del cantante. A parlare, però, di questo matrimonio segreto, è stato proprio Michele Zarillo in un’intervista a DiPiù Tv:

“Lo abbiamo fatto per i nostri figli: è una garanzia in più per loro ed è stato anche un modo per unire ancora di più la famiglia. Ci siamo sposati in municipio ed è stato bello festeggiare con amici e parenti”.

Visualizza questo post su Instagram #sanremo2020 @michelezarrilloofficial #nellestasionelfango Un post condiviso da Michele Zarrillo (@michelezarrilloofficial) in data: 7 Feb 2020 alle ore 3:39 PST

Michele Zarrillo, 62 anni, si è sposato, dunque, in grande segreto con Anna Rita Cuparo pochi mesi prima di Sanremo 2020. I due, per chi non lo sapesse, sono genitori di due figli: Luca, nato nel 2010 e Alice, nata nel 2012.

Il cantante era addirittura salito sul palco dell’Ariston senza indossare la fede al dito.

“Volevo che restasse un segreto ma ormai mi sono tradito. Non amo usare la mia vita sentimentale per far parlare di me. È per questo che non troverete mai foto mie e di mia moglie insieme. E non voglio farmi fotografare con i miei figli”.

Michele Zarrillo ha anche un’altra figlia di 37 anni, di nome Valentina, nata da una precedente relazione. Tre anni fa, Valentina, lo ha reso nonno d un bellissimo nipotino.

Nel 2020 Michele Zarrillo è tornato a gareggiare al Festival di Sanremo per la tredicesima volta con il brano “Nell’estasi o nel fango”.