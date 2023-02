Michelle Hunziker ci da un taglio: “I capelli più corti che abbia mai avuto”

Michelle Hunziker cambia look, la conduttrice aveva proprio bisogno di darci un taglio

Senza alcuna ombra di dubbio, Michelle Hunziker è uno dei personaggi famosi più amati e popolari nel mondo della televisione italiana. Nel corso delle ultime ore, la conduttrice svizzera si è recata dal suo parrucchiere di fiducia per cambiare un po’ il suo look. Questa volta, la donna ha optato per un taglio molto corto. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Michelle Hunziker non smette mai di stupire tutti i suoi fan. All’ex moglie di Eros Ramazzotti piace sempre mostrarsi sui social con i suoi look da urlo e coinvolgere tutti i suoi seguaci nelle proprie attività quotidiane. Questa volta la showgirl si è recata dall’hairstylist perché aveva proprio bisogno di darci un taglio.

Nonostante Michelle si è sempre mostrata con i suoi capelli lunghi e biondi, questa volta ha deciso di stravolgere il suo aspetto. Sarà perché è giunto al termine il suo matrimonio con Tomaso Trussardi o sarà perché diventerà presto nonna, la donna adesso sfoggia una chioma molto corta.

A mostrare il suo cambio look è stata lei stessa attraverso una foto pubblicata sul suo profilo Instagram. Nell’immagine in questione, la Hunziker è apparsa insieme alla sua haitstylist di fiducia per mostrare ai suoi fan quello che lei ha definito:

Il taglio più corto che abbia mai avuto negli ultimi trent’anni della vita.

Tuttavia, sembra che i gli utenti del web abbiano apprezzato molto il nuovo taglio di capelli della mamma di Aurora Ramazzotti. Inutile dire che non è mancata qualche critica ma la maggior parte dei suoi seguaci hanno scritto commenti positivi sotto al post condiviso su Instagram. Per esempio qualcuno ha affermato: