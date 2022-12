Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, l’addio è definitivo: cosa è successo

Nel corso delle ultime ore i nomi di Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi sono tornati ad occupare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Stando alle ultime indiscrezioni, pare infatti che la coppia si sia detta addio per la seconda volta. Ma cosa è successo e qual è la verità a riguardo? Scopriamolo insieme.

Anche se da tempo circolavano alcune notizie riguardo un possibile riavvicinamento tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, l’amore tra i due sembra ormai essere definitivamente al capolinea. In questi ultimi mesi sono stati molti gli scatti che hanno immortalato i Michelle e Tomaso insieme, in ristoranti di lusso o in gite fuori porta.

In questi ultimi giorni voci di corridoio hanno affermato che l’amore tra la showgirl svizzera e l’imprenditore sia finito per sempre. Al momento i diretti interessati non hanno lasciato alcune dichiarazione a riguardo preferendo dunque di rimanere in silenzio riguardo questa vicenda che sta facendo molto chiacchierare i principali giornali di gossip.

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, la showgirl svizzera non vede l’ora di conoscere il suo nipotino

Come tutti ormai sanno Michelle Hunziker si prepara a diventare nonna a 45 anni. Inutile dire che la conduttrice è piena di gioia e, a dimostrazione di ciò, di recente ha condiviso una clip che ha divertito moltissimo i suoi numerosi followers.

Come già anticipato, qualche mese fa Michelle ha condiviso su Instagram una clip in cui si mostra in palestra. Nel filmato in questione è possibile sentire una voce fuori campo che si rivolge alla conduttrice con queste parole:

Nonnina sei pronta a fare il prossimo esercizio?

Non è tardata ad arrivare la sua risposta che, felicissima, ha affermato:

Siiiiiii!

La notizia della gravidanza di Aurora Ramazzotti ha portato gioia e felicità in tutta la sua famiglia. Già nel post in cui l’influencer ha confermato di essere incinta Michelle ha commentato il post di sua figlia con queste parole: