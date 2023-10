Nuovo amore in vista per Michelle Hunziker? Ecco cosa sta accadendo nella sua vita e l’ultima segnalazione nei suoi confronti

Da mesi ormai l’amata Michelle Hunziker ha chiuso la sua ultima storia d’amore mettendo fine ad ogni possibile conoscenza. Quest’ultima infatti, si è completamente dedicata all’arrivo del suo primo nipotino Cesare per il quale, si sta dimostrando una grandissima nonna.

Molti si aspettavano dei momenti di tristezza e rammarico da parte della conduttrice ma al contrario, ha deciso di voltare pagina e di concentrarsi a pieno sulla sua carriera.

Durante un’intervista rilasciata qualche settimana fa, la conduttrice svizzera Michelle Hunziker, ha voluto raccontarsi nelle sue sfumature più private. Precisamente, ha voluto parlare della sua vita sentimentale e di conseguenza, del suo nuovo amore.

Michelle Hunziker ha un nuovo fidanzato? La segnalazione sorprende il web

Michelle Hunziker ha un nuovo fidanzato? Durante quell’intervista, la conduttrice ha dichiarato che: “Ho 46 anni, non credo che la mia vita sia finita. Non sto cercando una relazione ma se arrivasse ne sarei felice. Certo, chi si prende me si accolla un bel carrozzone con tre figli, un nipote, due ex mariti”.

Ma a quanto pare, dalle ultime segnalazioni fatte dall’esperta di gossip Deianira Marzano, pare che nella sua vita sia arrivato un uomo. Ad oggi, non si hanno notizie sulla sua identità, Michelle stessa ha ammesso di essere a conoscenza delle voci.

Per ora non si ha alcuna ufficialità delle indiscrezioni che stanno circolando, per questo, vi invitiamo a non prendere tutto come verità. Intanto, qualche giorno fa Michelle è stata ospite nello studio di Verissimo.

Ed è proprio all’interno del programma che, ai microfoni di Silvia Toffanin, ha voluto tornare a parlare del suo storico ex marito Eros Ramazzotti. Durante la chiacchierata, la conduttrice Silvia Toffanin ha voluto fare delle dichiarazioni inedite.

Quest’ultima infatti, ha terminato svelando a Silvia: “Io ero una fan pazzesca di Michael Jackson e Madonna. Avevo i loro poster. Il mio sogno massimo era quello di incontrare Madonna un giorno o incontrare Eros Ramazzotti. E anche qui avevo tutti i poster di Eros. Ti rendi conto?”.