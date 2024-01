Il cuore di Michelle Hunziker ha ritrovato la serenità al fianco dell’osteopata Alessandro Carollo. Dopo le continue delusioni, le sofferenze ma soprattutto i dispiaceri, la nota conduttrice sembra finalmente aver ritrovato la serenità di un tempo in vista anche del suo compleanno che si terrà proprio nella giornata di domani.

La nota showgirl amata da tutta l’Italia compirà infatti la bellezza di 47 anni e festeggerà il suo primo compleanno da nonna ma anche da donna impegnata dopo tanto tempo. Nonostante Michelle sia da sempre una grande amante della privacy, soprattutto sentimentale, ha voluto confermare il suo legame sentimentale con Alessandro Carollo.

Sono bastate poche e semplici parole nei confronti dell’osteopata noto nel jet set milanese che, ha conquistato e catturato l’amore della bellissima Hunziker. È proprio quest’ultima a rompere il silenzio in merito alla sua nuova relazione lasciando i fan sorpresi.

Michelle Hunziker, il nuovo amore con Alessandro Carollo: “Finalmente sono serena”

I due volti noti si frequentano ormai dal mese di ottobre nonostante abbiano sempre cercato di evitare il gossip e gli occhi dei paparazzi. A confermare la loro relazione però, sono stati entrambi poco prima di Natale quando, sono stati avvistati insieme e non hanno potuto più nascondersi.

Nonostante le tante domande dei fan, la curiosità ma soprattutto le tante indiscrezioni che li vedono protagonisti, Michelle Hunziker ha sempre deciso di mantenere il massimo del riserbo. Una decisione arrivata dopo la separazione da Tomaso Trussardi che, ha creato non poco scalpore a livello mediatico.

Quest’ultima infatti, ha speso davvero pochissime parole in merito alla sua storia durante l’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni nel quale, ha affermato: “Sono serena. Ed è la cosa più importante”.

Per quanto riguarda il suo compleanno invece, ha spiegato: “La cosa strana è che non mi rendo conto del tempo che passa. L’età anagrafica non mi pesa, almeno per ora. Prima o poi arriveranno gli ‘acciacchi’ e quelli sì, li temo un po’”.