Michelle Hunziker, il suo nuovo amore è un volto conosciuto nel mondo dello spettacolo: ecco chi è

Da svariati giorni, ha iniziato a circolare su una voce che vede la conduttrice svizzera Michelle Hunziker, impegnata con un nuovo amore. Dopo la notizia del nipotino nato qualche mese fa, oggi risulta non essere più una nonna single.

Il portale di gossip Very Inutil People avrebbe scovato il fortunato riuscendo a rivelarne la sua identità. A quanto risulta, questa volta non si tratta di un personaggio televisivo oppure conosciuto dal pubblico.

Si tratta di un famoso osteopata molto in voga tra i Vip, e molto seguito sui social. Il suo nome è Alessandro Carollo, e non sembra essere nuovo alle relazioni con donne dello spettacolo. In passato ha avuto dei flirt con Elisabetta Canalis ed Elisabetta Gregoraci.

Dopo la notizia sulla nascita del nipote di Michelle Hunziker, Cesare Augusto, negli ultimi giorni hanno iniziato a circolare delle voci sulla sua situazione sentimentale. A quanto pare, nel cuore della conduttrice svizzera, un nuovo spasimante è riuscito a far breccia.

Con la nascita del nipote, Michelle ha dichiarato che sarà sempre lui l’unico uomo della sua vita, il primogenito di sua figlia Aurora Ramazzotti e del compagno Goffredo Cerza. Ma a quanto pare, la nota conduttrice non è più single.

Difatti, da quanto è stata rivelato dal portale di gossip Very Inutil People, la Hunziker non è più single da svariato tempo. Inoltre, il portale è riuscito anche a scoprire la vera identità dello spasimante.

Ha poi voluto renderlo noto a tutta la sua fanbase. Il nuovo compagno di Michelle Hunziker è Alessandro Carollo, noto osteopata di Roma molto noto nell’ambiente Vip, oltre che molto seguito sui social.

Ma quest’ultimo, non è nuovo alle relazioni con donne provenienti dal mondo dello spettacolo. In passato, ha avuto dei flirt con Elisabetta Canalis ed Elisabetta Gregoraci, precisamente nel 2011 con la prima, e con la seconda nel 2020.

di recente, Michelle ha pubblicato una foto sul suo profilo Instagram ufficiale in cui sembrano esserci molti indizi sulla sua nuova relazione. La showgirl e conduttrice, nella foto in questione è immortalata in sella a una moto, che pare essere di proprietà dell’affascinante osteopata.