Michelle Hunziker, la conduttrice rivolge l’ultimo saluto a Silvio Berlusconi e rivela qual è stato l’ultimo regalo ricevuto dal Presidente

La notizia della morte di Silvio Berlusconi ha lasciato tutti senza parole. Sono molti i personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo che in questi giorni si sono uniti al dolore della famiglia Berlusconi per il lutto che sta vivendo in queste ore. Tra i tanti personaggi che hanno voluto rendere omaggio all’ex Premier c’è anche Michelle Hunziker che ha rivolto l’ultimo saluto al Presidente rivelando anche qual è stato l’ultimo regalo che ha ricevuto proprio da lui. Scopriamo insieme quali sono state le sue parole.

Silvio Berlusconi si è spento nella mattina di lunedì’ 12 giugno, intorno alle ore 9:30, presso l’Ospedale San Raffaele di Milano dove era ricoverato dallo scorso venerdì. Da tempo il leader di Forza Italia combatteva con un brutto male e la sua battaglia ha avuto un triste epilogo.

Come già anticipato, nelle scorse ore Michelle Hunziker ha deciso di rendere omaggio al Presidente scrivendo per lui una commovente dedica social che non è passata inosservata. Inoltre, la conduttrice ha rivelato qual è stato l’ultimo regalo ricevuto proprio dall’ex Premier.

Queste sono state le sue parole a riguardo:

Cara Silvio, l’ultima volta che ci siamo sentiti è quando mi hai regalato un meraviglioso ritratto della Madonna a cui tenevi tanto. Tengo custode nel cuore le parole che solo un uomo di grande profondità, come la tua, poteva dirmi.

E, continuando, Michelle Hunziker ha poi aggiunto:

Mi mancherai e mancherai a tutte le persone che hanno avuto la fortuna di conoscerti come uomo. Fai un buon viaggio nella luce. Ti voglio bene.

Anche Michelle Hunziker, dunque, si è unita al dolore che la famiglia Berlusconi sta vivendo in questi giorni per il lutto che lo ha colpito. Ricordiamo che Silvio Berlusconi ha dominato le scene, sia politiche che imprenditoriali, del nostro Paese per moltissimo tempo, diventando uno dei personaggi che in poco tempo hanno fatto la storia d’Italia.