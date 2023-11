Michelle Hunziker, la dolce dedica di Alessandro Carollo per i 2 mesi insieme fa sognare

Dopo le moltissime indiscrezioni, qualche settimana fa Michelle Hunziker è uscita allo scoperto ed ha reso pubblica la relazione con Alessandro Carollo. I due ormai non si nascondono più e nelle scorse ore la conduttrice svizzera ha ricevuto un dolce messaggio da parte del suo compagno per festeggiare i due mesi insieme. Scopriamo insieme quali sono state le sue parole.

In queste ultime ore settimane Michelle Hunziker è il personaggi più chiacchierato dalle pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Il motivo? La storia d’amore con l’osteopata Alessandro Carollo sta facendo molto chiacchierare e non è passato inosservato il messaggio che la conduttrice di Striscia la Notizia ha ricevuto dal suo compagno per i due mesi insieme.

Nel dettaglio, l’osteopata è stato paparazzato con una maglietta che ritrae una scritta che di certo non è passata inosservata. Sulla maglia di Alessandro Carollo c’era infatti scritto:

Michelle, I love you.

Ma non è la prima volta che l’osteopata compie un romantico gesto per la conduttrice svizzera.

Qualche giorno fa, infatti, Alessandro Carollo ha condiviso sulla sua pagina social uno scatto che lo ritrae insieme a Michelle, alla quale ha voluto dedicare delle dolci parole:

Sei arrivata senza chiedere permesso, senza bussare. Hai travolto e stravolto tutto nel modo più bello che potessi immaginare.

E, continuando con la sua dolcissima dedica, l’osteopata ha poi aggiunto:

Un uragano di luce, amore e vita. Quel sorriso che trasmette sempre positività, anche quando siamo in moto, è buio e piove… un angelo biondo, un dono dal cielo, uno spettacolo!

Sono moltissimi coloro che vogliono scoprire di più in merito a questa storia, ma Michelle Hunziker ha comunque preferito mantenere un certo riserbo in merito alla relazione con il suo nuovo compagno. Non ci resta che attendere i prossimi giorni per scoprire se la conduttrice di Striscia la Notizia romperà il silenzio e fornirà dettagli in merito alla storia d’amore.