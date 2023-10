È ormai noto come Michelle Hunziker abbia una relazione avviata con il noto osteopata e fisioterapista romano, Alessandro Carollo. Dopo la foto indagata, nella quale la conduttrice è in sella ad una moto, solamente dopo si è scoperto essere quella di Carollo.

Ma, a quanto pare, è arrivata una prova schiacciante riguardo la loro relazione. Il settimanale Chi, ha sorpreso la showgirl svizzera con il fisioterapista dei vip, mentre si dirigevano verso il Forum di Assago.

Ovviamente, non hanno perso tempo a scattare delle foto mentre la coppia si dirigeva verso lo spettacolo dell’attore e comico Checco Zalone “Amore+Iva”. Inoltre, dopo lo spettacolo, pare che i due si siano diretti verso la casa della conduttrice.

Michelle Hunziker paparazzata con Alessandro Carollo: Le prime foto insieme

La relazione tra Michelle Hunziker e Alessandro Carollo, nonostante sia stata tenuta nascosta per molto tempo, pare sia iniziata molto tempo prima e proprio questo spiega il forte legame che li unisce.

Michelle, era single da circa un anno, dopo la relazione conclusa con Giovanni Angiolini, ed anche Alessandro è single, addirittura da molto più tempo. Nonostante in passato sia stato legato ad altri volti molto noti dello spettacolo.

Tra le quali spiccano i nomi di Elisabetta Canalis, Elisabetta Gregoraci che non ha mai confermato la relazione, e Paola Barale, sua storia amica e cliente. Dopo le sue relazioni importanti con varie vip, abbiamo imparato a conoscerlo.

Alessandro Carollo è nato a Roma ed ha 41 anni, molto conosciuto come osteopata e fisioterapista di volti noti. È uno dei professionisti più rinomati e ricercati del suo settore, nel suo studio ha avuto personaggi come Renato Zero e Belen Rodriguez.

È amante degli sport estremi e delle moto di grossa cilindrata, proprio come quella nelle foto di Michelle Hunziker, anche lei amante degli sport e dell’avventura. Una persona molto vicina alla conduttrice svizzera, ha dichiarato che i due: “Si sono trovati”.