Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi: svelato il motivo della separazione

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi hanno vissuto una bella storia d’amore durata 10 anni. Poi, improvvisamente, la notizia arrivata come un fulmine a ciel sereno della separazione.

Michelle la conosciamo tutti, in passato è stata legata sentimentalmente a Eros Ramazzotti con cui ha avuto Aurora che sta per donargli una nipotina. Tommaso è il rampollo della famosa casa di moda.

Fonte: web

Michelle e Tommaso si sono conosciuti e subito si sono innamorati tanto da convolare a nozze. La loro storia d’amore è durata 10 anni in cui sono nate anche le due figlie Sole e Celeste. Poi qualche mese fa l’annuncio della separazione.

In tanti sono sono chiesti in tutto questo tempo il motivo della fine della loro storia d’amore. Sembrerebbe che alla base della loro decisione ci siano incompatibilità caratteriali e del modo di vivere l’amicizia. Probabile che nel corso degli anni i due si siano accorti di avere esigenze diverse e da qui la decisione di porre fine alla loro relazione.

C’è da dire comunque che Tomaso e Michelle sono rimasti in ottimi rapporti e dopo l’estate sono tornati a frequentarsi. In diverse occasioni sono stati visti insieme in giro per Milano con Tomaso entrare anche a casa di Michelle la sera.

Chi vive vicino al loro mondo ha ribadito che non c’è alcun ritorno di fiamma tra i due ma si vedono e sono in ottimi rapporti soprattutto per le figlie che non vogliono subiscano gli effetti della separazione.

Tra l’altro Michelle a breve diventerà anche nonna grazie ad Aurora che aspetta un bambino dal suo fidanzato Goffredo Cerza. L’emozione sia per Michelle che per Eros è incredibile, sono al settimo cielo e non vedono l’ora di poter abbracciare il loro nipotino. Il nome non è stato ancora deciso ma alcune settimane fa è già partito il toto nome. Come lo chiameranno?