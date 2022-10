Michelle Hunziker e Tommaso Trussardi, ritorno di fiamma? “Ha trascorso la notte da lei”

Ritorno di fiamma tra Michelle Hunziker e Tommaso Trussardi? Ancora nulla di ufficiale ma secondo l’indiscrezione lanciata dal settimanale Chi, l’imprenditore 39enne è stato visto entrare nel palazzo a Milano dove vive Michelle e sarebbe uscito soltanto la mattina seguente.

Ancora presto per poter ufficializzare la cosa, ma secondo il giornale diretto da Alfonso Signorini i due vogliono vederci chiaro e andarci con i piedi di piombo.

Fonte: web

Sono passati 6 mesi da quando Michelle Hunziker e Tommaso Trussardi annunciarono la separazione a sorpresa.

“Il concetto della favola è che finisce con ‘vissero felici e contenti’, ma non ci dicono che cosa succede dopo: il tempo passa, le cose cambiano, ci si prende e ci si lascia. Ma ci sono persone che sono importanti e lo rimarranno per sempre” – disse Michelle.

La conduttrice svizzera sembrava aver ritrovato l’amore con Giovanni Angiolini mentre Tommaso a quanto pare in questi mesi è rimasto solo. Le cose però con Giovanni non sono andate per il verso giusto e dopo pochi mesi i due hanno preso strade diverse.

Michelle e Tommaso hanno insieme anche due bambine di 8 e 7 anni e di conseguenze tra i due il rapporto non si è mai concluso del tutto. Il manager ha dovuto affrontare un periodo non facile sia da un punto di vista sentimentale, ma anche professionale visto che non è riuscito a salvare l’azienda di famiglia dalla cessione al fondo QuattroR.

Ora tutto sarebbe cambiato. Voci dicono che una grande mano l’abbia data anche Aurora Ramazzotti con il suo annuncio della gravidanza. Tommaso è molto legata alla primogenita di Michelle e l’annuncio che è in attesa di un bambino, ha potuto riavvicinare i due e di conseguenza anche Michelle.

Ed ora infatti le prove dei paparazzi che l’imprenditore ha trascorso la notte a casa di Michelle.