Mickey Rourke e le trasformazione negli anni Il noto sex-symbol americano è ormai irriconoscibile, nel corso degli anni sono state molteplici le sue trasformazioni

Mickey Rourke, ex Sex symbol americano, come non l’avete mai visto! Rimasto sfigurato per colpa della chirurgia estetica. Egli era uno sceneggiatore, pugile e attore statunitense, prese parte come attore protagonista a innumerevoli film, tra i più celebri ci sono: “C’era una volta in Messico” e “9 settimane e mezzo”.

Durante la sua carriera, era considerato uno degli uomini più affascinanti del tempo, ma gli eccessivi interventi chirurgici a cui si è sottoposto, hanno sfigurato il suo volto. La sua ultima apparizione nello show televisivo “Good morning Britain”, ha lasciato i suoi fan senza parole, sconvolti a causa del suo aspetto irriconoscibile.

Non era la prima volta che il Sex Symbol americano si sottoponeva ad un intervento chirurgico, voleva mantenere la sua bellezza invariata, nonostante l’avanzare dell’età. Fino ai suoi 40 anni i piccoli ritocchi che aveva fatto, non gli avevano causato alcun problema.

Tuttavia nel suo ultimo intervento, l’uso eccessivo del botulino, ha portato i muscoli del viso ad uno stato di quasi completa paralisi.

L’attore a tal proposito, ha chiamato in causa una esperta di chirurgia estetica di nome Hala Elgmati, che ha affermato:

“Sospetto che abbia assunto dosi massime di botulino per ottenere questo aspetto, più frequentemente di quanto avrebbe avuto bisogno. I suoi muscoli, sono ora in uno stato quasi permanentemente paralizzato”. Anche i suoi capelli hanno subito delle mutazioni.

La Dottoressa Elgmati, specializzata in trapianti di capelli, dichiara che:

“Indossa una parrucca cosmetica artificiale incollata al cuoio capelluto, che viene cambiata ogni due mesi”. Il suo stravolgimento non ha sconvolto soltanto i suoi fan, ma anche colleghi e registi. Questo è stato il declino della sua carriera, infatti dopo i suoi molteplici interventi, non ha più ricevuto offerte lavorative.

Oramai la sua carriera è in stallo, non partecipa più ad alcun film, il suo ultimo lavoro degno di nota risale al 2008 in cui ha recitato nel film “The Wrestler”, vincendo anche il Golden Globe. Adesso Mickey Rourke sta cercando di andare avanti e di accettare il suo nuovo aspetto.