Miguel Bosé rapinato nella sua casa a Città del Messico: la notizia choc

In queste ultime ore sta circolando una notizia a dir poco sconvolgente e che riguarda Miguel Bosé. Nella serata dello scorso 18 agosto, alle ore 20:30, il cantante e i suoi figli sono stati assaliti da un gruppo di otto malviventi che hanno rapinato la sua abitazione di Città del Messico. Scopriamo insieme tutti i dettagli di questa drammatica vicenda.

Nella serata di lunedì 21 agosto, alcuni tra i più importanti giornali internazionali hanno reso pubblica la drammatica disavventura che ha coinvolto Miguel Bosé e la sua famiglia. Stando a quanto riportato dai media, infatti, un gruppo di otto malviventi si sarebbe introdotto nell’abitazione del cantante a Città del Messico, rapinandolo.

Tutto è successo nella serata di venerdì 18 agosto, alle ore 20:30 circa. Stando a quanto riportano i media, pare che in quel momento il cantante si era concesso un momento di relax insieme ai figlie Tadeo e Diego. All’improvviso, però, un gruppo di otto malviventi si è introdotto nell’abitazione del cantante, derubandolo.

Si vocifera anche che uno dei rapinatori avrebbe anche puntato una pistola alla tempia del cantante. Una volta fatta irruzione, pare che i ladri avrebbero chiuso l’artista, i suoi figli e le domestiche nel garage dell’abitazione da cui hanno portato via gioielli di grande valore. In seguito, per non lasciare tracce durante la fuga, pare abbiano rubato anche il Suv appartenente all’artista. Attualmente il veicolo è stato localizzato, mentre il gruppo di malviventi è ancora a piede libero.

Inutile dire che la notizia del furto subìto da Miguel Bosé e dalla sua famiglia ha iniziato a fare il giro del mondo non appena trapelata. Al momento l’artista ha deciso di non commentare quanto successo, rimanendo dunque in silenzio.