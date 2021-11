Le diffide non bastano per far tacere Mila Suarez, l’ex compagna di Alex Belli ha commentato di nuovo la vicenda che vede protagonista il rapporto con Delia Duran e Soleil Sorge. Secondo la showgirl non ci sarebbe da stupirsi perché i due hanno una relazione aperta.

Posto che anche Alex Belli ha ammesso che tra lei e la moglie non ci sia un vero e proprio matrimonio, ma solo delle promesse, i due avrebbero anche un tipo di relazione molto open mind. A svelarlo è Mila Suarez con testuali parole:

Se loro sono una coppia aperta? Uno, due, tre… io quello che so è che se uno nel suo passato era una coppia aperta, penso anche nel presente. Quindi le persone non cambiano, il lupo perde il pelo ma non il vizio.

La donna avrebbe anche insinuato che, presumibilmente, Alex Belli non sia divorziato con Katarina per motivi economici e ha quindi aggiunto:

Ci sono alcune persone che sono sposate da sette anni perché non hanno i soldi per pagare il divorzio. Perché è tutto fumo su Instagram! Ci sono persone che accettano qualsiasi cosa, veramente fa schifo, non è per me. Poi per guadagnare due centesimi fanno i gossip, fanno finta, prendono in giro la gente e sé stessi. Su Instagram fingono di essere felici, ma dietro non lo sono per nulla

Secondo Mila Suarez le scuse dell’attore di Centovetrine sarebbero viste e straviste, lei stessa ha subito le stesse facce quando sempre a sua detta subiva tradimenti dall’ex compagno. E conclude: