Il mondo della musica è in lutto per la perdita di un suo grande esponente. Si è spento a soli 41 anni Miles Cooper Seaton, cantante statunitense, famoso soprattutto perché è uno dei fondatori della band indie folk Akron/Family. La notizia è stata data dalla sua etichetta discografica, la Dead Oceans.

La scoperta della morte del grande cantante statunitense è stata fatta lo scorso 19 febbraio. Le cause della sua morte non sono ancora state rese note, mentre il mondo della musica si stringe per ricordare quale grande artista sia stato per la musica contemporanea.

Tutti lo ricordano come una persona gentile e calorosa, un uomo dalla sensibilità spiccata che riusciva a trasmettere con la sua musica, una passione che lo ha accompagnato per tutta la vita.

La Dead Oceans, la sua casa di produzione, lo ricorda con parole toccanti:

La musica e i ricordi sono così intrecciati per me. Essere parte dei Dead Oceans significa che tanti grandi artisti mi hanno arricchito, non solo attraverso la loro musica, ma conoscendoli come persone. Come famiglia. Oggi abbiamo scoperto di aver perso Miles Seaton, un terzo di Akron/Family.

Chi era Miles Cooper Seaton

Nato a Porterville in California nel 1979, era un cantante polistrumentista e un grande sperimentare musicale.

Il cantante californiano ha conosciuto Seth Olinsky, Ryan Vanderhoof e Dana Janssen a New York e ha pubblicato i primi dischi per la Young God Records di Michael Gira.

Il gruppo folk-rock sperimentale Akron/Family successivamente inizia a pubblicare i suoi lavori con la Dead Oceans, con cui realizza gli ultimi tre dischi: “Set ’Em Wild, Set ’Em Free” (2009), “Akron/Family II: The Cosmic Birth and Journey of Shiniju TNT” (2011) e “Sub Verses” (2013).

In seguito ha iniziato una carriera da solista molto attiva e ha tenuto diversi concerti in Italia, paese che ha scelto anche come sua residenza. Da solita ricordiamo i lavori “Notes from the Interior” (2013), “Functional Music Vols. 1 & 2” (2015) e “Phases in Exile” (2017).