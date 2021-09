Ballando con le Stelle sta per tornare. Il programma i Rai 1 campione di share è pronto a ripartire, alla conduzione sempre Milly Carlucci. Proprio la conduttrice a poche settimane dall’inizio del programma ha rilasciato un’intervista parlando proprio del cast.

Sembra infatti che i vip scelti quest’anno siano parecchio famosi e per questo si crede che il compenso sia altrettanto alto. I nomi di questa edizione che più saltano all’occhio sono: Arisa, Morgan, Federico Fashion Style, Albano, Valeria Fabrizi, Fabio Galante, Memo Remigi, Andrea Iannone, Mietta e Sabrina Salerno.

Al contrario, sembra che quest’anno ci sia stata una riduzione del budget di circa il 15%.

Milly Carlucci ha poi parlato dei concorrenti: “Mietta non è stata capita qui da noi. Se fosse nata in America sarebbe una stella internazionale della musica, ne sono convinta. Spero che a Ballando con le stelle abbia la sua rivincita“.

Occhi puntati su Arisa che avrebbe lasciato Amici di Maria De Filippi per partecipare a Ballando:

Con Arisa ci vogliamo bene e ci siamo conosciute in altri tempi. Per anni le ho proposto Ballando, ma non era il momento, non c’era la congiuntura favorevole. Poi Arisa ha fatto scelte che non sono dipese da me né da cose che sono successe, ha fatto scelte di vita. Finché non ha detto: “Me la sento di fare Ballando”. E ha trovato un mondo che l’ha accolta a braccia aperte.