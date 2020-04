Milly Carlucci lancia un nuovo programma sul web: “io resto a casa show” Milly Carlucci, dopo lo stop di Ballando con le Stelle, lancia un nuovo programma direttamente su Instagram: "io resto a casa show". Ecco come funziona

Milly Carlucci, dopo lo stop di Ballando con le Stelle, lancia un nuovo format direttamente sul web: “Io resto a casa show”. La famosa conduttrice decide di affrontare questo tremendo periodo portando un po’ di allegria e show proprio sui social network, Instagram e YouTube saranno gli indiscussi protagonisti

L’idea della conduttrice è quella di sostituire, come si può, Ballando con le Stelle, con qualcosa che possa comunque intrattenere il pubblico. Come spiega lei stessa ad aprire le danze saranno alcuni protagonisti indiscussi del suo celebre programma.

“Cari amici, vogliamo passare insieme una mezz’ora scacciapensieri per tirarci su il morale mentre rimaniamo rigorosamente a casa? Un gruppo di celebrità ha accettato il nostro invito, ed ogni martedì e venerdì vi terremo compagnia alle ore 14.00 su Instagram e YouTube con Io resto a casa show”.

“Le celebrità si esibiranno qui, davanti a voi sul web, ogni martedì e venerdì in una serie di sfide semplicissime, che si possono fare davanti allo schermo del computer. Ognuno nella propria stanzetta. Ad aprire le danze saranno alcuni personaggi della famiglia di Ballando con le stelle: Paolo Belli contro Simone De Pasquale, sotto gli occhi di una severissima giuria che è Fabio Canino. Tutti insieme a giocare a ‘Io resto a casa show’, ogni martedì e venerdì sui miei social. Ricordatevi, rimaniamo a casa, stiamo su di morale e diamo una donazione al dipartimento della Protezione Civile, perché stanno lavorando per noi”.

Cosa sappiamo di Ballando con le Stelle

Il pubblico tuttavia vuole sapere se il programma tornerà presto in onda: a dare risposta alla domanda è di nuovo la conduttrice che ha dichiarato:

“Maestri, protagonisti del cast e noi autori abbiamo continuato a lavorare mantenendo in moto la macchina del programma per essere pronti ad andare in onda appena le condizioni lo permetteranno e l’azienda ci darà il via. Appena l’azienda ci darà l’ok, noi non ci faremo trovare impreparati“