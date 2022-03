Mira Calix è morta a soli 52 anni. La famosa musicista e producer è scomparsa, gettando nel lutto il mondo della musica internazionale. Aveva cominciato presto la sua carriera da musicista, quando era giovanissima. E non si è più fermata, dando un contributo rivoluzionario ai generi che ha affrontato in questi decenni.

Non si conoscono ancora le cause della morte di Mira Calix, che aveva solo 52 anni. Una notizia inaspettata nello sconforto i colleghi e i tanti fan che da tempo la seguivano, da quando a soli 21 anni si era trasferita a Londra per iniziare la sua carriera nel mondo musicale.

Chantal Francesca Passamonte, vero nome di Mira Calix, è stata un’apprezzata artista audiovisivo e musicista sudafricana, che ha collaborato nel corso della sua carriera con la Warp Records. Autrice di brani di musica elettronica, dal 2000 ha iniziato a sperimentare con più arti e generi, per uno stile che era decisamente unico.

Classe 1970, Mira Calix era nata in Sud Africa, per trasferirsi a Londra nel 1991, dove ha iniziato a lavorare in un negozio di dischi e a organizzare feste e proporsi come Dj. La sua musica è sempre stata sperimentale, fin dalle sue prime collaborazione con le etichette 4AD e Warp Records, dove ha ricoperto l’incarico di pubblicista dal 1994 al 1997.

Nel 2003 ha iniziato a collaborare con la London Sinfonietta, introducendo orchestrazione e strumenti classici dal vivo nei live e nei brani registrati. Ha collaborato con grandi nomi della musica internazionale ed è stata anche in tour con i Radiohead.

Mira Calix morta a 52 anni, non si conoscono le cause dell’improvvisa scomparsa

È stata proprio la Warp Records, etichetta con cui ha collaborato per tutta una vita, a dare notizia della sua morte improvvisa, con un messaggio davvero toccante.