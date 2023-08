La gioia immensa per l’arrivo del primo figlio è un qualcosa che ben presto toccherà la bellissima Miriam Leone. In una lunga intervista rilasciata a Vanity Fair, l’attrice e modella ha svelato che sta per iniziare quello che definisce il suo nuovo viaggio, quello che la porter a diventare mamma.

Credit: mirimeo – Instagram

Dopo Diletta Leotta, che ormai è agli sgoccioli della sua prima gravidanza e che a breve diventerà mamma per la prima volta, è arrivato l’annuncio anche da parte di un’altra delle donne italiane più amate, Miriam Leone.

In una lunga intervista rilasciata a Vanity Fair, l’ex Miss Italia, attrice, modella e chi più ne ha più ne metta, ha voluto raccontare tutte le emozioni che sta vivendo, la sua felicità e completezza raggiunta ora che è in dolce attesa.

Al giornale l’attrice ha innanzitutto raccontato di come si è accorta di essere incinta. Di averlo capito prima ancora di fare qualsiasi test di gravidanza:

Avevo questa pancetta, mai vista prima. Ma soprattutto era da un po’ che tutto quello che mi diceva la gente non mi sfiorava più di tanto, in una beatitudine costante. Strano, stranissimo. Credit: Vanity Fair

Credit: mirimeo – Instagram

In una intervista di qualche anno fa, nella quale gli era stato chiesto cosa ne pensava della famiglia e di avere figli, lei aveva risposto con fermezza che bisognava smetterla di fare queste domande, lasciando la libertà e la serenità alle donne di scegliere come, quando e se diventare mamme, senza considerare la maternità come un destino obbligato. Pensiero che Miriam mantiene ancora oggi.

I desideri e i pensieri di Miriam Leone

Alla domanda del giornalista su quale sia il suo desiderio ora, Miriam risponde che si sente in un momento in cui sente di avere “bisogno dell’energia delle altre donne, dei loro racconti, di stare insieme a scambiarsi il mistero“.

Quando ha scoperto di essere incinta ha pensato subito a sua mamma ed ha deciso di condividere la notizia con i fan per mostrare gratitudine verso coloro che hanno sempre dimostrato affetto per lei, fino a farla sentire una di famiglia.

Credit: mirimeo – Instagram

La Leone ora sente anche una connessione tra la sua vita privata e il suo lavoro, in cui diverse volte ha vestito i panni di una mamma.