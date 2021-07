L’Italia ha giocato una partita contro il Belgio a dir poco strepitosa, aggiudicandosi la semifinale agli europei di calcio 2021, tuttavia, non sono mancati neanche i brutti momenti. Tra questi, l’infortunio di Leonardo Spinazzola.

Il giovane calciatore umbro si è infortunato in autonomia a pochi minuti dall’ingresso in campo. Leonardo Spinazzola è stato portato via in barella tra le lacrime disperate di chi sa che purtroppo non giocherà più l’europeo.

Ad un passo dalla semifinale, Leonardo Spinazzola si è provocato una rottura del tendine d’Achille, infortunio con cui ha già fatto i conti in passato. Oggi, arriva anche la dedica della moglie del calciatore.

La dolcissima Miriam Sette, con cui ha due bambini, Mattia e Sofia, è la sua forza e le ha scritto una dolcissima lettera sui social. Il testo recita:

Quante volte l’hai sognato, immaginato questo europeo .. nessuno lo sa.. ma oggi il treno per te si ferma qui.. il famoso treno guidato da te,si è fermato .. Ci hai fatto vivere 20 giorni meravigliosi ed indimenticabili , chi ti conosce sa quanto vali e in questi giorni lo hai dimostrato a tutta l’Europa ..Ora ti aspetta un’altra battaglia, ma ci sei già passato, sei forte, la supererai a testa alta con cuore e grinta ed il sorriso, il tuo magnifico sorriso che nonostante la vita ti stia mettendo un po’ troppo spesso a dura prova.. mai niente e nessuno te lo leverà dal viso, Mai!