Miriana Trevisan sull’ex marito: “Pago è solo un amico” Miriana Trevisan in un mare in tempesta. La showgirl precisare ai fan che Pago, ex di Serena Enardu è solo un amico e la rottura non la riguarda

Miriana Trevisan, showgirl nota al pubblico, si è trovata costretta a specificare su Instagram che Pago, ex di Serena Enardu è solo un amico dopo aver ricevuto non pochi messaggi in cui veniva tacciata di essere la responsabile della fine della relazione di Pago con la ex tronista di Uomini e Donne.

Miriana Trevisan ha deciso di fare una precisazione necessaria su Instagram dopo che in molti l’hanno accusata di aver provocato il point break tra Pago e Serena Enardu. Nei giorni passati, è stata messa veicolata un’intervista rilasciata da Miriana Trevisan al settimanale Nuovo dove raccontava il suo isolamento domiciliare e che è capitato che Pago si fosse fermato a casa per trascorrere un po’ di tempo col figlio Nicola.

Miriana Trevisan con il suo intervento su Instagram è riuscita a fugare ogni dubbio, chiarendo la natura del suo rapporto con il musicista Pago. Sono passati ormai 8 anni dalla fine della loro relazione e da quel momento tra i due c’è solamente una splendida amicizia.

“Non sapevo assolutamente della fine della storia. Non parliamo di queste cose io e Pacifico. Se per caso Pacifico dorme qui, dorme con suo figlio con un bagno e una camera. In questa situazione, abbiamo dovuto fare così. Abbiamo un rapporto di amicizia. State tranquilli. Io non so niente della loro storia sentimentale. Io non parlo a Pacifico delle mie cose e lui non mi parla delle sue. Questi sono accordi. Quando ci si lascia, per quanto riguarda la vita sentimentale, nessuno parla delle sue cose”.

Miriana Trevisan ha voluto anche precisare che non era minimamente a conoscenza della fine della relazione tra Pago e Serena Enardu e di aver avuto la notizia dai giornalisti. Nonostante aver appreso questa notizia, Miriana Trevisan continua ad affermare di non essere interessata alla vita e alle vicende sentimentali del suo ex marito Pago e che di conseguenza bisognerebbe essere più rispettosi della privacy altrui.

“Sono cose loro e lasciamole a loro. Il mio affare con Pago è solo per quanto riguarda Nicola. Io sono completamente disinteressata a questa cosa. Non la sapevo. Io ho messo in chiaro le cose da sempre. Io e Pago siamo amici e non c’è mai stato niente se non questo meraviglioso bambino e la nostra storia terminata 8 anni fa. Per quanto riguarda la loro vita sentimentale ne vorrei stare fuori. In questo periodo ho avuto una sofferenza nella mia famiglia e sono completamente disinteressata a tutto il resto“.