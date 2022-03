Miriana Trevisan a Verissimo svela il momento in cui stava rischiando di morire per aver messo da parte sé stessa e la sua grave malattia

Miriana Trevisan a Verissimo racconta la malattia che ha segnata nel profondo e come trascurando sé stessa stava per morire. La ex gieffina ha da poco terminato la sua esperienza all’interno della casa più spiata d’Italia e nella giornata di ieri ha rilasciato una lunga intervista a Silvia Toffanin.

La meravigliosa showgirl è pronta a tornare alla sua quotidianità insieme a suo figlio ma al centro dello studio di Verissimo ha raccontato un periodo brutto della sua vita. Miriana infatti, prima di entrare nella casa del Grande Fratello Vip è stata operata a seguito di una brutta malattia.

In concomitanza con il suo malessere fisico, Miriana ha dovuto affrontare la malattia del padre per cui ha deciso di mettere in secondo piano la sua operazione. La ex valletta di Non è la Rai non aveva nessuna intenzione di operarsi per restare il più possibile a canto a suo padre che stava per morire e a tutta la sua famiglia.

La sua decisione di annullarsi completamente l’ha portata quasi alla morte. A distanza di poco più di un anno, Miriana Trevisan ha raccontato tutto il suo dolore a Verissimo, lasciando i telespettatori dispiaciuti e senza parole.

Miriana Trevisan a Verissimo: “Ho rischiato di morire”

La ex concorrente del Grande Fratello Vip ha iniziato la sua intervista spiegando: “Avevo perso anche me stessa, perdevo sangue ogni giorno e avevo una formazione nella pancia, che si vedeva a occhio nudo”.

“I miei amici dottori mi dicevano che dovevo asportare l’utero, ma io non ne volevo sapere, volevo solo stare vicino a mio padre, che stava morendo e alla mia famiglia, perché in passato non c’ero stata. Mi sono completamente annullata”.

Miriana ha poi raccontato la situazione complicata che l’ha vista protagonista: “Mio papà si era accorto che stavo male e in ospedale chiamò il suo oncologo per farmi fare una visita. Scoprirono che non stavo bene. Avevo paura per mio figlio, per il Covid e per mio padre e continuavo a nascondere queste perdite di sangue, mi trascinavo per casa la sera, dimenticandomi di me”.

“Poi papà è morto, ma c’era mio figlio che stava ancora male, poi un’estate mi portarono in ospedale di corsa e anche lì feci una cosa folle: fuggii e presi un aereo da sola per raggiungere in Sardegna mio figlio, perché ero grave e pensavo di morire”.

“Per me è stata una benedizione e quando mi sono svegliata mi sono ripromessa che non mi sarei mai più annullata e dimenticata di me, perché mio padre non lo vorrebbe. E ora sono qui, ho fatto questo viaggio e sono felice” termina Miriana Trevisan a Verissimo.