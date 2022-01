Miriana Trevisan delusa da Delia Duran: “Mi sento presa in giro”

Miriana Trevisan nelle quattro mura della casa del Grande Fratello è pronta ad annunciare a tutti la sua delusione, ricevuta da Delia Duran, in quanto si dichiara ancora innamorata del marito Alex Belli.

In questi giorni la modella ha parlato di sé con i gieffini e tra coloro che l’hanno accolta benevolmente c’era appunto Miriana. La showgirl, però, dopo svariate conversazioni ha pensato di fare un passo indietro e confidandosi con Nathaly Caldonazzo ha rivelato di non essere più intenzionata ad ascoltarla.

Fonte: web

Sembra proprio che la parola confusa sia la più adatta a definire la situazione che in queste ore si sta svolgendo nella casa del Grande Fratello Vip e che riguarda Delia Duran. Soltanto qualche ora fa la modella ha avuto un crollo a causa dell’aereo dedicato ad Alex Belli e Soleil Sorge e, tra le lacrime, ha affermato di voler lasciare il compagno. Ovviamente ha ricevuto il sostegno di tutti i gieffini, che hanno vissuto molto da vicino le conseguenze che il triangolo amoroso ha avuto sui diretti interessati.

Miriana Trevisan confida di essersi sentita presa in giro

Dopo tanto dramma però, la modella si è confidata con Miriana Trevisan, che tra tutti i gieffini si è dimostrata la più disponibile nei suoi confronti, affermando di amare ancora Alex e di non volerlo lasciare. Confidandosi con Nathaly Caldonazzo, la Trevisan ha dichiarato di non voler più entrare nel merito della questione: “Già adesso ha cambiato idea sul fatto che lo voleva lasciare. Io mi sono stranita oggi, sai che mi sembra mi sia venuto mal di testa per quello? Infatti non mi metto più in mezzo. Le ho detto ‘quale altra dimostrazione vuoi?” – ha detto Miriana, visibilmente scossa da questo cambio di rotta della Duran.

“Quando si ha tutto insieme e si è un po’ fragili può essere, ma basta, allora non ti parlo più. Lo sai che ha fatto? Quasi piangendo mi ha detto ‘sono confusa’, ho detto benissimo, non possiamo fare più niente, la dobbiamo lasciare andare” – ha concluso.