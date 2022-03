Miriana Trevisan la scorsa puntata ha perso al televoto contro Davide Silvestri e Jessica Selassié terminando ad un passo dalla finale il suo percorso. La ex valletta di Non è la Rai ha iniziato la sua esperienza all’interno del reality dimostrandosi sempre pronta ad aiutare il prossimo conquistando il cuore del pubblico a casa.

Nonostante la sua estrema dolcezza e la sua simpatia, Miriana ha dovuto abbandonare il programma poche settimane prima della finale. Ad attenderla fuori dalla casa c’era suo figlio Nicola e il suo ex marito Pago. Tra i due c’è sempre stato un rapporto di amicizia che va al di là della loro separazione e del loro rapporto amoroso.

Il famoso cantante per dimostrare il suo grande affetto nei confronti della showgirl ha deciso di dedicarle parole d’affetto all’interno del suo profilo Instagram. Quest’ultimo ancora una volta ha deciso di supportare e di regalare un momento indimenticabile alla sua ex moglie.

Miriana Trevisan, la dedica del suo ex marito Pago

Dopo aver perso il televoto contro Davide e Jessica, Miriana ha potuto riabbracciare suo figlio e il suo ex marito Pago. Un momento indimenticabile che ha segnato la fine della sua esperienza all’interno del Grande Fratello Vip.

Nonostante questo, però, l’ex marito Pago ha deciso di dedicare delle lunghe parole d’affetto a Miriana e ad Alfonso Signorini. “Che dire, sei stata strepitosa, meravigliosa, siamo orgogliosi di te! Per noi hai vinto tu, non il #gfvip ma la vita, per educazione, grazia, onestà, dolcezza e chi più ne ha più ne metta! Grazie a chi insieme a noi ti ha sostenuto fino alla fine” spiega il famoso cantante.

“Grazie al Grande Fratello Vip e super grazie Alfonso Signorini a cui dico: ”Alfonso ,ti prometto che da domani inizierò a pensare alle parole, quelle della canzone da dedicare a Miriana, Pacifico e Nicola, che nonostante tutto sono e saranno sempre una famiglia. Buonanotte a tutti e che Dio ci benedica. Ps: ho prenotato un corso per cucina cara Miriana, mi raccomando” termina Pago sul suo profilo Instagram.