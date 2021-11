Nella casa del Grande Fratello Vip sembra essere scattata la scintilla tra Nicola Pisu e Miriana Trevisan. Quest’ultima ha più volte espresso la sua preoccupazione per cosa potesse pensare il figlio, ora a svelarlo è il padre del ragazzo, Pago.

In un’intervista rilasciata a Casa Chi, da Gabriele Parpiglia ha svelato cosa pensa davvero Nicola, il figlio avuto con la showgirl. Senza peli sulla lingua il cantautore ha spiegato:

Cosa pensa mio figlio di tutto questo? Lui ha già vissuto suo papà in questa situazione. Ti dico la verità, all’inizio essendo la mamma lui era geloso dal punto di vista proprio affettivo come se fosse il figlio fidanzatino. All’inizio ha detto: ‘Ma cosa sta facendo?’. per fortuna lei ha pensato subito di aspettare il giudizio di nostro figlio. Ma adesso lui è tranquillo. Lei è una mamma fantastica.

Pago ha anche ribadito cosa pensa di questa storia. Anche lui non capisce l’ex moglie ma starà a vedere cosa potrebbe accedere una volta fuori dalla casa di Cinecittà.

Non so se tra lei e Nicola Pisu potrebbe nascere qualcosa fuori. Devo dire che lei è molto misteriosa e non lo sta facendo capire. Se mi chiedi se Nicola Pisu potrebbe essere un uomo giusto per Miriana ti dico di no. Lo guardo e vedo che non mi sembra adatto. Però lei è molto frenata dalle telecamere. A dire la verità non so se si tratterrebbe o andrebbe oltre senza avere tutti questi sguardi addosso

Se non altro è convinto che non c’è finzione nei comportamenti della donna: “Miriana è così come la vedi. Le sue punzecchiate ce le ha e le ha sempre avute. Ovvio che non le fa costantemente ma ogni tanto viene fuori con cose del genere come nominare Sophie. Lei non ci pensa troppo, se deve dire qualcosa lo fa in maniera diretta. lei è molto impulsiva e tutto tranne che stratega.”