Tra Miriana Trevisan e Sonia Bruganelli è ormai evidente che non scorra buon sangue, ma da dove proviene tutto questo astio?

Nell’ultima puntata la moglie di Paolo Bonolis nell’ultima puntata non c’è di certo andata leggera con la concorrente del reality show e le ha rivolto parole veramente pesanti:

Miriana non ti senti un pochino subdola a dire a una signora come Katia, che è evidente che dopo cinque mesi ha una sua enorme fragilità che è anche quella dell’età, che tu l’hai aiutata quando aveva bisogno in quanto anziana? Se una persona l’hai aiutata.. Non ti mettere piagnucolare perché mi dai fastidio.

L’antipatia tra le due però sembra essere scaturita da una vecchia intervista rilasciata dalla vippona a Rai Radio2, a parlarne è Novella 200 che ha riportato le parole di quell’episodio: “Paolo Bonolis è un gran paroliere, ha un vocabolario molto ampio, ma alcune volte è un po’.. Va beh, meglio lasciar stare, altrimenti entro in una polemica delle mie…“..

Sonia Bruganelli però ha negato di essere al corrente di quell’intervista e ha spiegato:

Non so di cosa stiamo parlando. Non ho letto. Miriana è una donna che ha 50 anni ma che non li dimostra. Mi verrebbe da chiamarla ragazza infatti. A questa affermazione si può dare un’accezione negativa o positiva. A me personalmente non è piaciuta all’interno del reality perché è un po’ gatta morta e spesso tende a piangersi addosso. Non è la tipologia di donna che ammiro.