La sorella di Alessandro Basciano attacca Miriana Trevisan e riserva per lei parole al vetriolo

La sorella di Alessandro Basciano si infuria con Miriana Trevisan. Nella scorsa puntata Basciano ha subìto un provvedimento disciplinare: una nomination per via di alcune parole e azioni ritenute un po’ troppo violente. Il gieffino nel corso di una litigata con Sophie Codegoni ha perso le staffe, esagerando.

Fonte studio GF Vip

L’ex corteggiatore di Uomini e Donne è stato anche ampiamente rimproverato dal padrone di casa Alfano Signorini. Sophie, dopo la puntata, ha avuto modo di confrontarsi sull’accaduto con alcune coinquiline della casa.

La giovane ragazza si è lasciata andare ad uno sfogo con Lulù Selassié e Miriana Trevisan. La conversazione avvenuta nella casa del GF vip è stata ripresa da Giorgia Nicole Basciano, sorella del gieffino Alessandro.

Ma qualcosa non è andata giù alla sorella del ragazzo, la quale lancia una frecciatina al vetriolo alla Trevisan. Miriana infatti nella conversazione con Sophie ha usato queste parole: “Sei fortissima da sola, perché penso che tu ne abbia diritto”.

Fonte studio GF Vip

Un chiaro sprone alla Codegoni a proseguire il suo percorso nel reality lontano da Basciano. La sorella del gieffino però risponde a tono e sul suo profilo Instagram si legge: “Stacci te da sola che fai prima, no che a 50 anni ancora vai facendo la ragazzina che ti strusc* a destra e sinistra”.

L’atteggiamento di Miriana Trevisan non è piaciuto e il suo consiglio a Sophie di continuare a viversi questa esperienza televisiva da sola, ha mandato su tutte le furie Giorgia Nicole Basciano, che si è fatta sentire tramite un post: “Invece di sostenere la sua amica, dargli consigli, da donna più grande metti in difficoltà una ragazza di 20 anni che crede alla tua parlantina e le sparate del cavol* che dici”.

Ovviamente non ci sono state repliche da parte delle Trevisn che è all’oscuro di tutto. Non ci resta che attendere la prossima puntata e vedere come va a finire.