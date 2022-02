Miriana Trevisan si è fatta conoscere davvero nel profondo durante questo percorso al Grande Fratello VIP. La donna si è messa in gioco e nella casa ha trovato anche l’amore, quello per Biagio D’Anelli.

Dopo una storia contorta con Nicola Pisu, la showgirl ha avuto la scintilla per il concorrente entrato solo qualche mese dopo.

Lunedì sera, Alfonso Signorini ha dato la possibilità ai due di abbracciasi e di trascorrere una notte insieme. Biagio D’Anelli infatti ha fatto i giorni di quarantena per poter rientrare nella casa di Cinecittà.

Dopo questa notte la donna ha avuto il primo crollo e in confessionale ha deciso di raccontare il rapporto che ha con l’uomo:

E cosa le fa più paura di una relazione così:

Troppo forte questa volta quello che è successo. Sono tanto spaventata lo ammetto. Ho una paura mia da tanti anni, se c’è amore vero io tento ad impaurirmi non posso farci nulla è così sempre. Non riesco nemmeno a parlare. Io non voglio soffrire, non voglio soffrire più. Poi ci sono tante cose che mi confondono. Adesso devo riflettere su tanti punti.