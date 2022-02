Miriana Trevisan contro Nathaly Caldonazzo per una brutta frase detta. Rischio squalifica?

Polemiche in casa per una presunta frase di Nathaly che rischierebbe la squalifica

In casa diversi inquilini credono che Nathaly Caldonazzo sia a rischio squalifica per una frase pronunciata. In attesa di conoscere che cosa abbia effettivamente detto la showgirl, aumentano le antipatie nei suoi confronti. Nelle scorse ore Miriana Trevisan parlando con Lulu Selassiè ha detto di essere molto delusa dal comportamento di lei.

“Non sono delusa soltanto da lei, ma da me. Io mi sto arrabbiando con me stessa, perché mi sono fidata. Nathaly ha detto una roba brutta che io lì avevo alzato le antenne. Che però se la ripeto ora questa roba sembra quasi idiota” – le parole di Miriana.

Che poi ha proseguito dicendo: “Mi ha fatto una domanda, però se la dico sembra quasi senza senso. Lei mi ha guardata e mi ha detto ‘secondo te le mie gambe sono più magre di quelle di Delia?’. Secondo te è una domanda normale? Io mi ricordo di aver pensato ‘ma che domanda folle è?’. Capisci di cosa parliamo. Poi infatti mi ha detto che ha problemi… Però tu puoi arrivare a chiedermi se tu sei più magra della Duran? Io sono davvero senza parole”.

Fonte: web

Insomma Miriana Trevisan ha rivelato che Nathaly gli ha svelato di avere dei problemi a quanto pare in passato ha sofferto di anoressia.

Ma la stessa Trevisan poco dopo è tornata sull’argomento squalifica e frase incriminata.

Durante una chiacchierata con Sophie Codegoni e Jessica Selassié, la showgirl ha detto: “Lei mi ha deluso moltissimo, io ero così fiera del suo essere e invece ho cambiato idea. Che vi devo dire, a me viene proprio da piangere se ripenso a questa frase che ha detto. Tra l’altro vengo da un passato in cui mio padre era per il partito radicale, quindi vi lascio soltanto immaginare come la penso. Avrei tanta voglia di chiederle ‘perché l’hai detto?’. Se ne rende conto della gravità? Lei ha detto una cosa molto grave e mi auguro che lo sappia“.

Vedremo nelle prossime ore che cosa accadrà al futuro di Nathaly nella casa.