Miriana Trevisan sta vivendo dei giorni difficili nella casa del Grande Fratello VIP, dopo aver trascorso la notte con Biagio D’AnellI la donna ha iniziato ad incupirsi.

Inoltre, dopo una lite con la Principessa Lulù sembra essere scattato il dramma. Durante la registrazione radiofonica, Lulù ha voluto cambiare posto con Miriana a causa di un un complesso personale:

“Ho i complessi, odio il mio naso e da questa parte si vede troppo. Voi non capite, questa cosa mi fa soffrire!”

Lulù ha poi chiesto a Miriana Trevisan di prendere le sue parti in studio, e queste parole hanno fato scattare la donna che ha spiegato:

Mi hanno ricattata qui dentro e io non voglio essere vittima di un ricatto da parte di nessuno! Si tratta di quella cosa della radio di Lulù, lei è arrabbiata. Ci sono rimasta male per delle cose che mi ha detto prima.

Ci rimango malissimo se mi dice certe cose in quel modo brusco. Vabbè comunque non si è comportata bene con me anche adesso. Forse Manuel se fosse stato qui l’avrebbe fatta ragionare. Tanto se dovranno nominarmi lo faranno. Le fragilità di Lulù non mi faranno mai essere eticamente scorretta.

La Trevisan ha poi spiegato cosa intendesse con ricatto:

“Mi mette in mezzo perché pretende che io in trasmissione dica che è giusto quello che lei fa. Mi ha chiesto di fare una cosa non giusta. Non posso mentire in diretta. Poi lei ha distorto la verità, abbiamo aspettato un’ora che si calmasse. Le dicevamo che era bellissima anche dal lato che non le piaceva.”