Miriana Trevisan scoppia in lacrime nella casa del Grande Fratello Vip a seguito di alcune affermazioni di Biagio D’Anelli. La loro storia d’amore sembrava procedere nel migliore dei modi fino a lunedì 31 gennaio.

L’opinionista ha potuto riabbracciare Miriana dopo la sua eliminazione dalla casa più spiata d’Italia e su concessione di Alfonso Signorini, ha trascorso la notte insieme a tutti gli altri gieffini. Un momento davvero magico per Miriana che nel giro di poche ore si è trasformato in un vero e proprio attimo di estremo disagio e preoccupazione.

La showgirl ormai da diversi mesi sta affrontando il suo percorso all’interno del reality con molta determinazione ma anche estrema dolcezza. La sua storia d’amore con Biagio nata davanti alle telecamere sembra aver subito un fortissimo crollo dopo l’ingresso dell’opinionista.

La sera trascorsa insieme infatti, ha portato a galla diverse paure e consapevolezze che Miriana non si aspettava. Quest’ultima una volta salutato D’Anelli, è scoppiata in lacrime a seguito di una richiesta fatta proprio dal suo nuovo compagno.

Miriana Trevisan davanti ad una scelta: la richiesta inaspettata di Biagio D’Anelli

La ex moglie di Pago ha raccontato tutto ciò che è accaduto in confessionale, spiegando le sue paure e le sue forti incertezze. Biagio infatti, avrebbe chiesto a Miriana di creare insieme una famiglia e di volere in futuro un figlio con lei. Parole importanti ma che fin da subito hanno spaventato e frenato la Trevisan che è scoppiata in lacrime.

La gieffina all’interno del confessionale ha così affermato: “Il fatto è che gli voglio tanto bene, lo amo veramente. Voglio che lui sia felice e abbia ciò che desidera, che si faccia la sua famiglia. Io non posso fare un’altra famiglia, a parte l’età non posso avere un altro figlio”.

“Lui mi ha confessato che vuole un figlio. E quindi io amando una persona riesco a mettermi da parte. Come faccio a scappare pubblicamente? Che devo fare? Cosa faccio adesso? Ho paura non c’è verso” termina Miriana in lacrime.

Trevisan si trova ora a fare i conti con il forte amore nei confronti di Biagio D’Anelli ma anche davanti alla paura e alla consapevolezza dei suoi anni.