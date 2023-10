Secondo alcune voci di corridoio, domani sera uno degli ex protagonisti di Temptation Island 10, potrebbe varcare la porta rossa della casa più spiata d’Italia. Stiamo parlando di Mirko Brunetti, conosciuto dal grande pubblico per la sua partecipazione a Temptation e la relazione avuta con una tentatrice.

Nel reality delle coppie era entrato con la compagna, Perla Vatiero con la quale ha concluso il viaggio, dividendo i loro percorsi. Ciò che ha stupito molti è che, non appena usciti dalla casa, Mirko ha dato inizio ad una relazione con Greta Rossetti, tentatrice del reality.

Ma a quanto pare, la loro relazione non era destinata a durare, a quanto pare i due dopo essersi dedicati un tatuaggio si sarebbero divisi. Tutto è partito da una verità nascosta da Mirko nei confronti di Greta.

Mirko Brunetti entra nella casa del Grande Fratello: La decisione sofferta di Greta Rossetti

Precisamente, durante la settimana della moda a Milano, la coppia avrebbe avuto delle forti discussioni a causa di Mirko. A quanto pare, le avrebbe nascosto che avrebbe preso parte ad un evento assieme alla sua ex Perla.

Greta, sentendosi tradita ha preso la decisione di allontanarlo, poiché non ha intenzione di far parte di alcun tipo di teatrino per attirare l’attenzione su di sé. A parlare della partecipazione al Grande Fratello di Brunetti, sono molti siti web.

A quanto pare, da domani sera, prenderà parte al reality show di Canale 5. Non appena Greta è venuta a sapere della notizia, ha pubblicato una storia sul suo profilo Instagram ufficiale, con una faccina basita.

Successivamente, ha voluto specificare che non ha mai dichiarato di essersi lasciata con Mirko, né di aver preso una pausa o di essere ancora una coppia. Nelle ultime ore, Greta ha preso una decisione inaspettata.

A quanto pare, mentre Mirko entrerà nella casa più spiata d’Italia, lei ha comunicato a tutti i suoi follower che è in partenza e come le è stato consigliato terrà il telefono spento per qualche settimana.

La giovane, ha voluto far intendere che non sente il bisogno di prestarsi a teatrini o eventuali confronti in diretta televisiva: “Ciao ciao a tutti. Sono in partenza per alcuni giorni o settimane devo ancora decidere. Tornerò più forte di prima. Sotto vostro consiglio porterò il cellulare ma lo terrò spento”.