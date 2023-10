Perla ha scritto una lunga lettera nei confronti del suo ex fidanzato Mirko Brunetti: Le sue parole hanno commosso il pubblico a casa

Durante l’ultimo appuntamento con la casa più spiata d’Italia, ci sono stati molti temi delicati che hanno mantenuto i telespettatori. Dopo la forte discussione tra Anita e l’attrice Beatrice Luzzi, è toccato a Mirko Brunetti.

L’ex concorrente di Temptation Island, durante la settimana passata ha potuto avere un confronto con la sua fidanzata Greta Rossetti, con il quale ha avuto una brutta discussione poco prima di entrare nella casa più spiata d’Italia.

Durante l’ultima puntata del Grande Fratello, è proprio Mirko Brunetti ad essere invitato dal conduttore a raggiungere la Mystery Room. All’interno di essa, ha potuto assistere ad un messaggio pubblicato dalla sua ex ragazza Perla.

Mirko Brunetti, la commovente lettera della sua ex Perla: “L’amore della mia vita”

Perla è la ragazza con il quale Mirko Brunetti aveva partecipato al reality show Temptation Island, e con il quale aveva rotto la relazione proprio per Greta. Come se non bastasse, pare proprio essere Perla il motivo della rottura tra Greta e Mirko.

Successivamente, dopo che ha raggiunto la Mystery Room, il conduttore gli ha fatto leggere una lettera scritta da Perla, dicendogli: “Spero vengano fuori le cause della vostra rottura. Non sminuire la nostra storia”.

Sicuramente, Perla si è mostrata molto affettuosa, e con la voce rotta dalla commozione ha detto: “Scusa per le lacrime ma non riesco a contenere l’emozione. Ora sono una persona matura e ti auguro ogni bene. Il dolore non lo superi con un’altra persona, ma stando da sola. Sei stato l’amore della mia vita e ti porterà dentro di me”.

Brunetti si è subito detto colpito dalle sue parole, poiché non si aspettava tale messaggio. Ma non cambia idea sulla sua scelta, difatti ha dichiarato che: “Ci stavamo facendo male a vicenda. Io la porterò sempre con me perché sarà sempre una delle persone più importanti della mia vita”.

Infine, il conduttore ha voluto mettergli davanti un bivio. Precisamente, gli ha voluto chiedere: “Chi sceglieresti se potessi avere una delle due nella Casa”. Senza pensarci troppo, ha risposto: “Io vorrei Greta”.